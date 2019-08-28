Son Dakika
Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü
Gece kulübüne saldırı: 23 ölü
Balıkçılar "Vira Bismillah" diyecek
Trabzonspor Avrupa’da 129. maçına çıkıyor
Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta arttı
Borsa Güne Yükselişle Başladı... İşte Borsa'da Bugün!
Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı
Resmi Rezerv Varlıkları Temmuz’da arttı
İşgücü girdi endeksleri açıklandı

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 28.08.2019, 09:41 28.08.2019, 10:04
Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.

Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaçak göçmen #göçmen #malkara #tekirdağ
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@