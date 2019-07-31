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Tekirdağ’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ polisinin kaçak göçmenleri yakalamak için gerçekleştirdiği uygulamalar neticesinde yurt dışına kaçak olarak gitmeye çalışan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Asayiş 31.07.2019, 17:14 31.07.2019, 17:22
Tekirdağ’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ polisinin kaçak göçmenleri yakalamak için gerçekleştirdiği uygulamalar neticesinde yurt dışına kaçak olarak gitmeye çalışan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uygulamalar sonucu Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan Suriye uyruklu Muhammed Kennavi idaresindeki 34 GP 7020 plakalı minibüste 3 Fas, 2 Suriye ve 2 Filistin uyruklu kaçak göçmen ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi yolunda gerçekleştirdiği uygulamada ise 1 Afganistan, 1 Özbekistan uyruklu 2 kaçak göçmen alındı.

Yurtdışına yasadı yollardan çıkış hazırlığında olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, araç sürücüleri ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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