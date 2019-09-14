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Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 14.09.2019, 20:25
Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Tunay E. idaresinde ki 59 RA 921 plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi kavşağından çevreyoluna çıkış yapan Nurdan D. idaresindeki 59 AAJ 995 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 59 RA 921 plakalı otomobil sürücüsü aynı aileden Tunay E., Tuğçe E., Sabriye E., Nurdan E. ve 59 AAJ 995 plakalı otomobil sürücü Nurdan D. Ve otomobilde bulunan Büşra E., Rahile K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Fatih Kıray/İHA)
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