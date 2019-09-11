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Tekne battı, balıkçılar seferber oldu
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı teknesi battı.
Asayiş 11.09.2019, 13:19
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı teknesi battı.
Balıkçılardan Mustafa Yılmaz ve Barış Yönel, “Ağabeyimiz Semih Sökesoğlu’na ait kayık hava muhalefeti nedeniyle batmış. Biz de dalgıç arkadaşlarla birlikte kayığı denizden çıkardık. Ağabeyimize çok geçmiş olsun” dedi. Tekne sahibi, kurtarılan teknesini bakımına aldı.(İHA)
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