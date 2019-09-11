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Tekne battı, balıkçılar seferber oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı teknesi battı.

Asayiş 11.09.2019, 13:19
Tekne battı, balıkçılar seferber oldu
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı teknesi battı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam meydana geldi. Semih Sökesoğlu’na ait kayık, balıkçı barınağı girişinde rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Olayı gören balıkçılar seferber oldu. Balıkçılardan Mustafa Yılmaz, Barış Yönel, Burak Yönel ve dalgıçlar hemen yardıma koştu. Halatlarla balık adam tarafından bağlanan kayık, büyük teknelerle kıyıya çekildi.

Balıkçılardan Mustafa Yılmaz ve Barış Yönel, “Ağabeyimiz Semih Sökesoğlu’na ait kayık hava muhalefeti nedeniyle batmış. Biz de dalgıç arkadaşlarla birlikte kayığı denizden çıkardık. Ağabeyimize çok geçmiş olsun” dedi. Tekne sahibi, kurtarılan teknesini bakımına aldı.

(İHA)
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