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Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye yükseldi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi. Kayıp olan 3 aylık kız bebek de hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Asayiş 14.10.2019, 11:12 14.10.2019, 11:52
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi. Kayıp olan 3 aylık kız bebek de hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
2’si ağır 7 düzensiz göçmenin hastanede tedavileri devam ederken, diğer göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(SS-EME-İHS)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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