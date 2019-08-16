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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Ümraniye’de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle dışarıdan müdahale ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Asayiş 16.08.2019, 16:50 16.08.2019, 17:10
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Ümraniye’de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle dışarıdan müdahale ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi’ndeki Koç Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdivenle dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken binada kimsenin olmaması nedeniyle faciadan dönüldü, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Sokakta esnaflık yapan vatandaşlar, binada kimsenin olmadığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi.

(Halit Arslan - Caner Evyapan /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ümraniye #yangın haberleri #yangın #Tekstil atölyesi
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