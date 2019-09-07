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Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Alevlere teslim olan atölyenin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.
Asayiş 07.09.2019, 19:12
Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Alevlere teslim olan atölyenin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.
Alevlere teslim olan atölye ve söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.(Vedat Bayraktar - Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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