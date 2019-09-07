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Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Alevlere teslim olan atölyenin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 07.09.2019, 19:12
Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
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Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Alevlere teslim olan atölyenin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi Ar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın en üst kattaki atölyenin tamamını sardı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde panik yaşanırken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine atölyenin bulunduğu bölgeye Bayrampaşa, Şişli, Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri atölye çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlere teslim olan atölye ve söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(Vedat Bayraktar - Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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