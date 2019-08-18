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Tekstil hanında korkutan yangın
Aksaray’da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale edilmesinin ardından dükkan sahipleri eşyalarını topladı.
Asayiş 18.08.2019, 09:58
Aksaray’da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale edilmesinin ardından dükkan sahipleri eşyalarını topladı.
Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangını kontrol altına almak için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ardından kontrol altına yangın söndürüldü. Yangının müdahale altına alındığını gören giriş kat esnafı eşyalarını toplamaya başladı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.(İHA)
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