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Tel Abyad yoğun bombardıman altında
Suriye’nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı. Dumanlar içerisinde kalan bölgedeki teröristler kaçmaya başladı.
Asayiş 10.10.2019, 15:17
Suriye’nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı. Dumanlar içerisinde kalan bölgedeki teröristler kaçmaya başladı.
Türk birliklerinin terör örgütünün mevzilerine yönelik atışları aralıklarla sürüyor.(Bekir Basmacı-Şinasi İnan-Mehmet Dikeç/İHA)
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