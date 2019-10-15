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Tel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altında

Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad’ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Asayiş 15.10.2019, 12:17 15.10.2019, 13:46
Tel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altında

Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad’ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad’ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç - İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ateş altında #güney #Tel Abyad #Barış Pınarı Harekatı
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