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Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Asayiş 11.10.2019, 12:34 11.10.2019, 12:46
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
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Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Gaziantep Valiliğinin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten TSK unsurlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Tel Rıfat #asayiş #tsk
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