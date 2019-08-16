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Telefon bayisini basıp dehşet saçtılar: O anlar kamerada

Ataşehir’de aldıkları hattın iki gün boyunca açılmadığını iddia eden silahlı saldırganlar, telefon bayisini bastı. Saldırganlardan biri tekme tokat dövdükleri görevliyi silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.08.2019, 12:56 16.08.2019, 13:22

Ataşehir’de aldıkları hattın iki gün boyunca açılmadığını iddia eden silahlı saldırganlar, telefon bayisini bastı. Saldırganlardan biri tekme tokat dövdükleri görevliyi silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 8 Ağustos günü Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayisinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar telefon açarak çalışana durumu anlattı. Çalışanla telefonda tartışan şahıslar ardından iş yerine geldi. Tartıştıkları şahsa tepki gösteren şahıslar ardından tekme ve yumruklarla çalışana saldırdı.

Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada saldırganlardan biri yerde yatan şahsı silahla vurdu. Şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanan silah da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen saldırganlardan silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar iş yerine geliyor. Ardından tekme tokat çalışana saldırıyor. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkararak şahsı silahla vuruyor. Şahıs acılar içinde kıvranırken saldırganlar iş yerinden ayrılıyor.

(İHA)

#telefon bayisini bastı #videolu haber #saldırgan #İstanbul telefon bayisi
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