Telefon bayisini basıp dehşet saçtılar: O anlar kamerada
Ataşehir’de aldıkları hattın iki gün boyunca açılmadığını iddia eden silahlı saldırganlar, telefon bayisini bastı. Saldırganlardan biri tekme tokat dövdükleri görevliyi silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de aldıkları hattın iki gün boyunca açılmadığını iddia eden silahlı saldırganlar, telefon bayisini bastı. Saldırganlardan biri tekme tokat dövdükleri görevliyi silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 8 Ağustos günü Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayisinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar telefon açarak çalışana durumu anlattı. Çalışanla telefonda tartışan şahıslar ardından iş yerine geldi. Tartıştıkları şahsa tepki gösteren şahıslar ardından tekme ve yumruklarla çalışana saldırdı.
Adliyeye sevk edilen saldırganlardan silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar iş yerine geliyor. Ardından tekme tokat çalışana saldırıyor. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkararak şahsı silahla vuruyor. Şahıs acılar içinde kıvranırken saldırganlar iş yerinden ayrılıyor.
(İHA)
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