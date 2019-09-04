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Telefon dolandırıcısı işbaşındayken böyle yakalandı
Ankara’da kendini hakim, savcı ve polis gibi tanıtan dolandırıcı 150 bin TL’yi cami avlusunda almaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı.
Asayiş 04.09.2019, 18:40
Ankara’da kendini hakim, savcı ve polis gibi tanıtan dolandırıcı 150 bin TL’yi cami avlusunda almaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı.
KILIKTAN KILIĞA GİRİYOR
Cami avlusunda Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kıskıvrak yakalanan zanlının üzerinden çıkan araç anahtarı polisleri şüphelendirdi. Anahtarla çevrede yapılan araştırmada caminin iki sokak arkasındaki bir aracın anahtarı olduğu anlaşıldı. Araç içinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanılan cep telefonları ve tanınmamak için peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi.(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)
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