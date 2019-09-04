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TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi.

Asayiş 04.09.2019, 08:52 04.09.2019, 09:28
TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi.

Olay, sabah 06:30 sıralarında Esenyurt- Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. 1’i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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