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Tem bağlantı yolunda 8 araçlık zincirleme kaza

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda,lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu 8 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazada lüks araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana gelirken aynı noktada yaşanan yaralamalı kaza nedeniyle Bahçeşehir yönüne doğru trafik durdu.

Asayiş 13.09.2019, 14:21
Tem bağlantı yolunda 8 araçlık zincirleme kaza
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Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda,lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu 8 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazada lüks araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana gelirken aynı noktada yaşanan yaralamalı kaza nedeniyle Bahçeşehir yönüne doğru trafik durdu.

Kaza, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bağlantı yolu kenarında bir firmaya ait çalışma ekibinin aracı bulunuyordu. Bu sırada lüks marka otomobil sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Ardından gelen 7 aracın da birbirine çarpmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu kaza sonrası binlerce liralık maddi hasar yaşandı. Zincirleme kazaya karışan sürücülerden birisi yaşananları anlattı. Bahçeşehir yönüne doğru trafik adeta durma noktasına geldi.

300 METRE GERİDE BİR KAZA DAHA

Yaşanan kaza noktasına 300 metre geride bulunan yolda yine kaza yaşandı. Yaşanan kaza 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutmaya başladı.

İHA)
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