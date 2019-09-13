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Tem bağlantı yolunda 8 araçlık zincirleme kaza
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda,lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu 8 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazada lüks araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana gelirken aynı noktada yaşanan yaralamalı kaza nedeniyle Bahçeşehir yönüne doğru trafik durdu.
Asayiş 13.09.2019, 14:21
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda,lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu 8 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazada lüks araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana gelirken aynı noktada yaşanan yaralamalı kaza nedeniyle Bahçeşehir yönüne doğru trafik durdu.
300 METRE GERİDE BİR KAZA DAHA
Yaşanan kaza noktasına 300 metre geride bulunan yolda yine kaza yaşandı. Yaşanan kaza 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutmaya başladı.İHA)
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