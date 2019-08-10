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TEM Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı
TEM Otoyolu’unda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan yükselen dumanlar otoyolu kapladı.
Asayiş 10.08.2019, 11:53 10.08.2019, 12:00
TEM Otoyolu’unda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan yükselen dumanlar otoyolu kapladı.
(İHA)
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