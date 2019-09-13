Son Dakika
TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
Atama Kararları Resmi Gazete’de
Yurtta hava durumu 13 Eylül 2019
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kara yollarında durum
Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması
Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019
Erdoğan’dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.

Asayiş 13.09.2019, 09:10 13.09.2019, 09:22
TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
banner63

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Altınşehir viyadüğü #Tanker kazası #tem otoyolu
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@