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TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Asayiş 09.08.2019, 17:25 09.08.2019, 17:33
TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar iş çıkışının yaklaşmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. İSTOÇ’tan başlayan trafik, Mahmutbey kavşağına kadar devam etti. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#tatil #kurban bayramı haberleri #bayram #tem otoyolu #kurban bayramı
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