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TEM Otoyolu’nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı
TEM Otoyolu’nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.
Asayiş 06.10.2019, 09:09
TEM Otoyolu’nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.(Selim Bayraktar/İHA)
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