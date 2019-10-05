TEM yanyolda kamyon devrildi
TEM Otoyolu yan yolda üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araçla kamyonun karıştığı kazada kamyon devrildi. Trafik yoğunluğu oluşan yolda 2 sürücünün tartışması da kameraya yansıdı.
Asayiş 05.10.2019, 09:23
TEM Otoyolu yan yolda üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araçla kamyonun karıştığı kazada kamyon devrildi. Trafik yoğunluğu oluşan yolda 2 sürücünün tartışması da kameraya yansıdı.
Tek şeride düşen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kaza sonrasında yolda bir sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü de birbirlerine yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmayı yine olay yerinde bulunan vatandaşlar sonlandırdı.(Murat Delice/İHA)
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