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TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Asayiş 08.10.2019, 09:47
TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.(Ali Yıldız/İHA)
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