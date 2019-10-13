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TEM’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

Asayiş 13.10.2019, 11:12
TEM’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdulkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkaran şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir ve araçta bulunan oğlu Rafet ile eşi Naime Özer olay yerinde hayatlarını kaybederken, Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

EMNİYET KEMERİ ARKADAN BAĞLI ÇIKTI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, sürücü Abdulkadir Özer’in emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)
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