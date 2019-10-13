TEM’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.
Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdulkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkaran şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir ve araçta bulunan oğlu Rafet ile eşi Naime Özer olay yerinde hayatlarını kaybederken, Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı.
EMNİYET KEMERİ ARKADAN BAĞLI ÇIKTI
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, sürücü Abdulkadir Özer’in emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Faruk Çidem/İHA)
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