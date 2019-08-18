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TEM’de trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Asayiş 18.08.2019, 16:37
TEM’de trafik durma noktasına geldi
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Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil yaparak geçiren vatandaşların bir kısmı, tatillerini hafta sonu ile birleştirdi. Tatili uzatan vatandaşların dönüşü ise TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatleri itibari ile dönüşe geçen ve ara ara yollarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan tatilciler, bugün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolu Kocaeli geçişinde ise kent merkezi bölgelerinde ara ara yoğunluk yaşanıyor. Marmara Bölgesi’nde tatil bölgelerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle erken dönüş yapan tatilciler, yoğunluğun artmasına neden oldu. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

(Murat Kanber - Ömer Faruk Cankurt /İHA)
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