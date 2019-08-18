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TEM’deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı
Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.
Asayiş 18.08.2019, 22:09
Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.
Akşam saatlerine kadar devam eden yoğunluk, saat 21.00 itibari ile azaldı. Trafiğin öğlen saatlerde durma noktasına geldiği TEM’de trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.(İHA)
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|2
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|2
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|2
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|4
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|2
|4
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|1
|3
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|2
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|3
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|1
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|1
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|1
|1
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|1
|1
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|2
|1
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|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
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|2
|0
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|1
|0
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|1
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|1
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|1
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|1
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
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|0
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
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