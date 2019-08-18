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TEM’deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı

Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

Asayiş 18.08.2019, 22:09
TEM’deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı

Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil yaparak geçiren vatandaşların bir kısmı, tatillerini hafta sonu ile birleştirdi. Tatili uzatan vatandaşların dönüşü ise TEM Otoyolu’nda dün gece saatleri itibari ile yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatleri itibari ile dönüşe geçen ve ara ara yollarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan tatilciler, bugün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolu Kocaeli geçişinde ise kent merkezi bölgelerinde ara ara yoğunluk yaşanıyor. Marmara Bölgesi’nde tatil bölgelerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle erken dönüş yapan tatilciler, yoğunluğun artmasına neden oldu.

Akşam saatlerine kadar devam eden yoğunluk, saat 21.00 itibari ile azaldı. Trafiğin öğlen saatlerde durma noktasına geldiği TEM’de trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

(İHA)
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