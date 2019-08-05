Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.

Hatay Kırıkhan İlçe Belediye, temizlik işlerinde çalışan bir kişi çöpte bulduğu Türk Bayrağını önce öptü sonra katlayarak cebine koydu. Gülümseten durum, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İşçinin Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)