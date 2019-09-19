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Terör örgütü DEAŞ’ın celladı İzmir’de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren şüpheli, İzmir’de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Asayiş 19.09.2019, 21:32 19.09.2019, 21:41
Terör örgütü DEAŞ’ın celladı İzmir’de yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren şüpheli, İzmir’de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve halen İzmir’ de bulunan Muhammed Ramadan’ı tespit etti. İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#İzmirde yakalandı #DEAŞ celladı
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