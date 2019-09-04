Son Dakika
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
“Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı'nındır“
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu hediye edildi
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakan Turhan’a YHT talimatı
Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
Son şampiyon Sırbistan yarı finalde

Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK’nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.

Asayiş 04.09.2019, 18:09
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK’nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK’dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı. Kızı çocukları "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını belirterek, götürüldükleri dağlık bir arazide, aç ve susuz bırakıldıklarını anlattı. Teröristlerin ailelerine ve devlete zorla silah doğrultmalarını istediklerini anlatan kız çocukları teröristlerin söylediklerini kabul etmedikleri söyledi.

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan çocuklar, "Ailemizin ve kendimizin onurunu ve namusunu korumak için terör örgütünden kaçtık" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@