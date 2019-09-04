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Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı
Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK’nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.
Asayiş 04.09.2019, 18:09
Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK’nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.
Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan çocuklar, "Ailemizin ve kendimizin onurunu ve namusunu korumak için terör örgütünden kaçtık" dedi.(Mehmet Kalay/İHA)
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