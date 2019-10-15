Terör örgütü PKK/PYD Ceylanpınar’ı bir günde 70 kez hedef aldı

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine atılan roket sayısı bir günde 70’i bulurken, roket düşen yerlerde küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününde devam ederken, Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki PKK/YPG’li teröristler Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine roket saldırısı düzenledi. Saldırılarda roketler bazı ev ve iş yerlerine isabet ederken, küçük çapta maddi hasarlar oluştu. Evlere ekmek dağıtan bir belediye görevlisi ise, yakınına düşen havan mermisi ile aracın altına saklandı.

Polisler ise gün boyu ilçe genelinde devriye görevi icra ediyor.

(İHA)