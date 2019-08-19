Terör örgütü PKK’ya “Kıran Operasyonu”

Hakkari, Van ve Şırnak illerinde terör örgütü PKK’ya yönelik “Kıran" adı verilen operasyon başlatıldı.

Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in bizzat Hakkari’den sevk ve idare ettiği "Kıran Operasyonu" başladı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın operasyon komutanı olarak katıldığı operasyonda, Hakkâri ilinde Tuğgeneral Nuri Öztürk, Van ilinde Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Şırnak ilinde ise Albay Tahsin Saruhan arazide operasyon komutanı olarak görev yapacak. Operasyonda Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak hedefleniyor.

OPERASYONDA 129 TİM GÖREV ALIYOR

Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak, Van illerinde jandarma, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev aldı. Hakkari’de Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edildi. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında 15 mağara ve sığınak imha edildi.

ŞIRNAK’TA YAYLALAR DİDİK DİDİK ARANDI, VAN’DA 16 MAĞARA VE SIĞINAK YOK EDİLDİ

Şırnak ilinde ise Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş yaylaları kontrol edildi. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde 12 mağara ve sığınak imha edildi.

Van’da ise Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav yaylaları kontrol edildi. Bulgurlu Dağı, Yalıncak Yayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde 16 mağara ile sığınak imha edildi. Mağara ve sığınak içerisinde terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri de imha edildi. Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara ve sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede bulunan tüm bölücü terör örgütü mensuplarının tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.

(İHA)