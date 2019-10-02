Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın kirli oyunu
Suriye’nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Asayiş 02.10.2019, 18:54
Suriye’nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak Hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK’nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.(İHA)
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