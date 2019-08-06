Terör örgütüne eleman temin eden 22 kişiye gözaltı

Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile 22 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye’ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20’si erkek, 2’si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin de Suriye’de olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon sonrasında evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar, kitap ve bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Gökhan Aklan /İHA)