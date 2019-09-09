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Teröristler gazetecileri görünce çocukları sıraya dizip yürüttü
ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad’ta teröristler konvoy halinde görüntüledi. Konvoy halinde araçlarıyla ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü. Öte yandan, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden teröristeler çocukları sıraya dizip yürüterek bölgede sadece sivillerin olduğunu yansıtmaya çalıştı.
Asayiş 09.09.2019, 20:57
ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad’ta teröristler konvoy halinde görüntüledi. Konvoy halinde araçlarıyla ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü. Öte yandan, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden teröristeler çocukları sıraya dizip yürüterek bölgede sadece sivillerin olduğunu yansıtmaya çalıştı.
TERÖRİSTLER ÇOCUKLARA BÜYÜK KORKU YAŞATTI
Öte yandan, silahlı bazı teröristler sınırın Türkiye tarafında görüntü alan gazetecileri fark edince çocukları sıraya dizip yürüttü. Yürümek istemeyen çocukların yaşadığı korku ve tedirginlik hareketlerine yansıdı.(İHA)
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