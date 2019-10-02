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Teröristlere ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.
Asayiş 02.10.2019, 16:25 02.10.2019, 16:36
Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.
(Vahit Olcay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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