Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı."

(İHA)