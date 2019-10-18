Teslim olan terörist: "Siz orada savaşanlar, gelin kendinizi Türk devletine teslim edin"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda teslim olan bir teröristin ifadesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda teslim olan bir teröristin ifadesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı kapsamında teslim olan bir teröristin ifadesini paylaştı. Paylaşılan videoda yolunu kesen PKK’lıların kendisini zorla silahlandırdığını anlatan terörist şu ifadeleri kullandı:
"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Bana dediler ki, ’Savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın.’ Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahımı bıraktım, geldim kendimi teslim ettim. Siz orada savaşanlar, gelin kendinizi Türk devletine teslim edin. Orada savaşmaktan daha iyidir. Kimse şu anda bize bir şey yapmıyor. Emin ellerdeyiz ve Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm. Benim elimde olmayan bir şeyle, zorla aldılar savaştırdılar."
(İHA)
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