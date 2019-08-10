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Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Asayiş 10.08.2019, 18:58
Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çamlıhemşin’den Ardeşen istikametine seyir halindeki İbrahim Kerim idaresindeki 06 FJ 3765 plakalı ticari araç, Ardeşen Çamlıhemşin karayolunun 4. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği yola doğru yatarken araçta bulunan sürücü ile Emine Öztürk, Hayrullah Kerim, Nagehan Kerim, Elmas Kerim ve Rıdvan Kerim yaralandı. Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, bayram nedeniyle özellikle Çamlıhemşin Ayder ve Zilkale bölgelerinde aşırı bir trafik yoğunluğu başladığını ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Ömer Faruk Zenginal/İHA)
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