Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, yolcu durağını altına aldı. İlk bilgilere göre kazada, 1’i çocuk olmak üzere 2 kişinin öldüğü kazada 3 kişi ise yaralandı.
Asayiş 06.10.2019, 13:32 06.10.2019, 13:53
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, yolcu durağını altına aldı. İlk bilgilere göre kazada, 1’i çocuk olmak üzere 2 kişinin öldüğü kazada 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 34 HY 2667 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır yolcu durağını altına aldı. Daha sonrasında tır üst geçide çarparak durabildi. Kaza sonrasında yolcu durağında bulunan 1’i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
(Sefa Yaprak/İHA)
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