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Tır zırhlı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı
Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana kazada 1 polis memuru yaralandı.
Asayiş 30.07.2019, 12:20
Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana kazada 1 polis memuru yaralandı.
Kaza, Erzurum-Horasan karayolu Azap köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Horasan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İran plakalı tır, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı zırhlı polis aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Alican Katar yaralandı.
Kaza nedeniyle Horasan Erzurum karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.(Şahap Çakır /İHA)
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