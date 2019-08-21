Son Dakika
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi

Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Asayiş 20.08.2019, 22:50
Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Akıllara durgunluk veren olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli’den İzmir’e mermer blok taşıyan Osman S. idaresindeki 20 JA 133 plakalı tırın taşıdığı ve yaklaşık 22 ton ağırlığındaki mermer blok Pınarkent Kavşağı yakınlarında dorseden bir anda karayoluna düştü. Arkadan gelen sürücülerin uyarması ile tır sürücüsü Osman S., aracı park ederek durumu anlamaya çalıştı. Mermer bloğun düştüğü anda arkasında her hangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ise yolda kaza yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

Yolun ortasındaki mermer bloğun kaldırılması için vinç gelmesi beklenirken bu sırada polis ekipleri de yolda araç trafiğini mermer bloğun sağ ve sol tarafından sağlamaya çalıştı. Mermer blok vincin gelmesi ile yaklaşık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çağrılan 20 AAK 840 plakalı başka bir tıra yüklendi.

Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

(Mine Tatay - Gökten Ceylan /İHA)
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@