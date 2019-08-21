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Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü
Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Asayiş 20.08.2019, 22:50
Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Yolun ortasındaki mermer bloğun kaldırılması için vinç gelmesi beklenirken bu sırada polis ekipleri de yolda araç trafiğini mermer bloğun sağ ve sol tarafından sağlamaya çalıştı. Mermer blok vincin gelmesi ile yaklaşık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çağrılan 20 AAK 840 plakalı başka bir tıra yüklendi.
Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.(Mine Tatay - Gökten Ceylan /İHA)
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