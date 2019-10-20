Tokat’a şehit ateşi düştü
Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.
Asayiş 20.10.2019, 12:37
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları metanetini korumaya çalışırken, şehidin evi ve köy Türk bayrakları ile donatıldı. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı kaydedilen şehidin cenazesinin Pazartesi günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.(Nurhan İçmez/İHA)
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