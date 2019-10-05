Tokatlı Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün şehadet haberi ailesini yasa boğdu

TOKAT (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Türk'ün Ormandibi Köyü'ndeki baba evine giden Kaymakam Vekili Mehmet Gödekmeydan ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi. Şehidin tarım işçisi olan babası Mustafa, annesi Semiha Türk ve 6 kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve köye Türk bayrakları asıldı.

Türk'ün naaşının, yarın Ormandibi Köyü'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Geçen yıl evlenen şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu 15 asker yaralanmış, Uzman Çavuş İsmail Türk kurtarılamamıştı.