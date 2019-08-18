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Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde iki gurup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken birçok iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Asayiş 18.08.2019, 21:33 18.08.2019, 21:37
Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde iki gurup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken birçok iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçe merkezinde iki gurup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan anlaşmazlık taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada birçok iş yerinin camları kırılarak zarar gördü. Olayların büyümesi sonucu ilçeye özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı olayda İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan olay yerine gelerek ekipleri koordine etti. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığını, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığını kaydetti.

(İHA)

#Tokatın Turhal ilçesi #kavga: 4 yaralı #iki gurup arasında kavga #Tokatta iki gurup #tokat
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