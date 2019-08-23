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Torbacının evinden cephanelik çıktı
Adana’da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi.
Asayiş 23.08.2019, 10:15 23.08.2019, 11:06
Adana’da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 1 uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca bulundu. Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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