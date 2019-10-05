Son Dakika
Gençlherbirliği şanssızlıktan yakınıyor
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Rekor kıran kırana...
Tokatlı Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün şehadet haberi ailesini yasa boğdu
Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Irak Meclis Başkanından yolsuzlukla mücadele sözü
Genç futbolcu ölümden döndü

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Asayiş 05.10.2019, 22:30 05.10.2019, 23:22
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
banner63

TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden H.C. (37) ile araçta bulunan iki yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Maçka #Sümela Manastırı #trabzon #trafik kazası
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 7 11
10. Levante 8 11
11. Eibar 8 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@