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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Asayiş 05.10.2019, 22:30 05.10.2019, 23:22
TRABZON (AA) - Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden H.C. (37) ile araçta bulunan iki yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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