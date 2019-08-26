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Trafik kazaları kameralara yansıdı
Erzurum’da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.
Asayiş 26.08.2019, 11:19
Erzurum’da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.
Gazino kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşaktan yola çıkan sürücü, yolun karşı tarafına geçen yayayı fark etmeyince yayaya çarptı.
Kazalar sonrası vatandaşların yardıma koşmaları da kameralara yansıyan diğer bir detay oldu.(İHA)
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