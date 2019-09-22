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Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli müdür ve eşi, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Asayiş 22.09.2019, 18:00
Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli müdür ve eşi, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Bozdoğan’daki çeşitli okullarda müdürlük yapan ve en son 2016 yılında Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü iken emekliye ayrılan Ahmet Emin Sıdar ve eşi Kübra Sıdar, Bozdoğan Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, aile yakınları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.(İHA)
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