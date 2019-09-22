Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile amcası, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Daday ilçesinde karayolunun 3. kilometresinde meydana gelmişti. Meydana gelen kazada 1 yaşındaki Yusuf Eymen Daban ile amcası Hüseyin Daban (63) hayatını kaybetmişti. Ölenler için Daday Merkez Kolukaraoğlu Camii’nde cenaze namazı kılındı. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Amca ve yeğeninin cenazeleri Sorkun köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

(İHA)