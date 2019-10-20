Trafik Kazasında Ölüm Nedenleri?

Trafik kazasında ölüm sebepleri arasında aşırı hız ve dikkatsizlik ilk sırada gelmektedir. Dünya genelinde yapılan birçok araştırma trafik kazalarında 15 – 29 yaş arası kişilerin en çok hayatını kaybettiği olay trafik kazası olarak gösterilmiştir. Son yıllarda ülkemizde trafik kazalarının önüne geçmek için birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde Türkiye’de ölümlü trafik kazalarının sayısı azalmış olsa da hala Türkiye ölümlü trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Trafik kazalarının ölümle sonuçlanmasının yaygın sebepleri arasında:

Alkol, uyuşturucu vb. maddeler,

Dikkatsizlik ve uykusuzluk,

Aşırı hız,

Telefonla konuşmak,

Kural ihlali,

Yetersiz araç bakımı vb.

Yer almaktadır. Dünyada her yıl 1 milyon 300 binin üzerinde insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada trafik kazaları istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de her yıl 10 binden fazla kişi bu istatistiğe maalesef dâhil olmaktadır. Trafik kazalarında ölümlerin önüne geçmek için basit unsurlara dikkat etmek yeterlidir.

Trafik Kazalarında Ölüm Riskini Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmaya göre; 15 – 29 yaş grubu başta olmak üzere her yıl 1 milyondan fazla insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra, 50 milyonun üzerinde insan, trafik kazaları ile kalıcı hasarlar almakta veya yaralanmaktadır. Tüm dünyada trafik kazaları nedeniyle ölümler, başlıca ölüm nedenleri arasında 9’uncu sırada yerini almıştır.

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için hayatımızda alacağımız basit önlemler kurtarıcı olabilir. Trafik kazası sebepleri istatistikleri incelendiğinde trafik kazalarının en büyük nedeni aşırı hızdır. Bunun yanı sıra, trafik kazalarında ölüm riskini azaltmak için yapılması gerekenler:

Aşırı hızdan kaçınarak, hız sınırlarına uyulması,

Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması,

Trafik kurallarının ihlal edilmemesi,

Araç güvenliği için bakımların yapılması vb.

Birkaç basit önlem alarak kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını koruma altına alabilirsiniz. Sürücülerin yanı sıra, yayaların da trafik kazalarında etkisi oldukça büyüktür. Bu nedenle yaylarında bazı konularda dikkatli olmaları tüm trafik kazalarının azaltılmasına etkili olacaktır. Açık renk kıyafetlerle gece dışarı çıkmak, yaya ışıklarına ve geçitlerine uymak vb. basit önlemler hayatınızı kurtarabilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Türkiye Kaçıncı Sırada?

Trafik kazalarında Türkiye dünya geneli ilk sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda yapılan birçok düzenleme trafik kazalarının azaltılmasında etkili olmuştur. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkelere göre trafik kazaları istatistikleri arasında sürücü ve yayalardan kaynaklı hatalarla da Türkiye ilk sırada yer almaktadır.

Ölümlü trafik kazalarının engellenmesi adına; İngiltere, Hollanda, İsveç vb. ülkelerde yapılan son düzenlemeler ile son 40 yıl içinde ölümlü trafik kazalarının sayısında ciddi bir azalma gözlemlenmiştir. Devlet, sürücü ve yaya işbirliği ile ölüm riski azaltılabilir.