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Trafikte şok görüntü

Bağcılar O-3 Otoyolu’nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük tepki topladı.

Asayiş 30.09.2019, 11:23 30.09.2019, 11:37
Trafikte şok görüntü
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Bağcılar O-3 Otoyolu’nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar O-3 Otoyolu Göztepe mevkiinde yaşandı. Aksaray istikametine seyreden 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından silahını çıkartan bir kişi, silahı trafikteki diğer araçlara doğrulttu. Sürücülerin büyük panik yaşadığı olayı bir kişi fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #trafik kazası #trafik #Bağcılar
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