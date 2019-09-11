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Trafodaki yanma paniğe neden oldu
Ataşehir’deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yanma meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 11.09.2019, 15:53
Ataşehir’deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yanma meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye, durumun kontrol altına alınmasının ardından iş merkezinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayın kısa süreli yaşandığını, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini söyledi.(İHA)
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