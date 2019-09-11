Son Dakika
“Fırat’ın doğusuna ansızın girilmeli huzur tesis edilmeli”
Dışişleri’nden İsrail’e tepki
Japonya’nın uzay kargo aracı fırlatılamadı
Terörle mücadele gazisine asfalt dayağı!
Avrasya Tüneli’nde dubalara makas attı
İstanbul polisinden turistlere drone ile anons
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Başkanları ile buluştu
ABD'li komutanlar, Şanlıurfa'ya geldi
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

Trafodaki yanma paniğe neden oldu

Ataşehir’deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yanma meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 11.09.2019, 15:53
Trafodaki yanma paniğe neden oldu

Ataşehir’deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yanma meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir’deki Firuze Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Trafodaki yanma nedeniyle etrafa yayılan duman ve koku, kısa süreli paniğe neden oldu. İş merkezinde çalışanlar binayı boşaltırken, vatandaşların sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Olay yerine gelen itfaiye, durumun kontrol altına alınmasının ardından iş merkezinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayın kısa süreli yaşandığını, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@